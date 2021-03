Inter, Materazzi sul nuovo logo: «Incontra le nuove generazioni» (Di martedì 30 marzo 2021) Marco Materazzi ha parlato del nuovo logo presentato oggi dall’Inter Marco Materazzi, bandiera dell’Inter, parlando al canale Instagram nerazzurro ha commentato il nuovo logo presentato oggi dal club nerazzurro. logo – «Il nuovo logo è molto innovativo, Incontra le nuove generazioni, quelle che renderanno l’Inter ancora più grande. Noi siamo vecchi passionali, il nuovo marchio si avvicina invece al mondo di oggi. Dobbiamo essere bravi noi a scrivere la storia, come stanno facendo i ragazzi e le ragazze della prima squadra. Da anni ormai tutto l’ambiente Inter è in forte crescita. Abbiamo vissuto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Marcoha parlato delpresentato oggi dall’Marco, bandiera dell’, parlando al canale Instagram nerazzurro ha commentato ilpresentato oggi dal club nerazzurro.– «Ilè molto innovativo,le, quelle che renderanno l’ancora più grande. Noi siamo vecchi passionali, ilmarchio si avvicina invece al mondo di oggi. Dobbiamo essere bravi noi a scrivere la storia, come stanno facendo i ragazzi e le ragazze della prima squadra. Da anni ormai tutto l’ambienteè in forte crescita. Abbiamo vissuto ...

