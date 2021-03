Inter, l’analisi di Materazzi: “Tutti vorrebbero essere al posto dei nerazzurri, il destino è nelle mani di Conte” (Di martedì 30 marzo 2021) Marco Materazzi ha parlato della stagione vissuta finora dall'Inter.L'ex difensore campione del Mondo e grande protagonista con la maglia nerazzurra, nel corso di un'Intervista rilasciata ai microfoni del canale ufficiale del club in condivisione con GQ Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Scudetto? La squadra gode di una posizione invidiabile, in tante vorrebbero essere al suo posto. L’Inter ha in mano il proprio destino. Fortunatamente, o sfortunatamente, non ci sono le coppe, ma restano comunque partite molto toste da giocare. E poi, nell’era del Covid, non sai mai chi avrai a disposizione ogni domenica. Speriamo non ci siano problemi in questo senso". Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) Marcoha parlato della stagione vissuta finora dall'.L'ex difensore campione del Mondo e grande protagonista con la maglia nerazzurra, nel corso di un'vista rilasciata ai microfoni del canale ufficiale del club in condivisione con GQ Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Scudetto? La squadra gode di una posizione invidiabile, in tanteal suo. L’ha in mano il proprio. Fortunatamente, o sfortunatamente, non ci sono le coppe, ma restano comunque partite molto toste da giocare. E poi, nell’era del Covid, non sai mai chi avrai a disposizione ogni domenica. Speriamo non ci siano problemi in questo senso".

Advertising

Mediagol : #Inter, l'analisi di Materazzi: 'Tutti vorrebbero essere al posto dei nerazzurri, il destino è nelle mani di Conte'… - bergomifabio : INTER E NUOVO LOGO: ANALISI FINALE CON L' ESPERTO, STEFANO BERGOMI. - calciomercatoit : ?? CMIT TV | #Inter, l'analisi di @carlopaolofesta sulla situazione societaria: 'In queste condizioni #Zhang deve ve… - terribile76 : Negli ultimi 39 anni, nei 34 campionati non falsati svoltisi nel periodo in analisi, 1 scudetto l'hanno vinto il Ve… - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Mercato - Muriel è il colpo giusto per l'Inter? - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’analisi Dimensione del mercato di IT spesa da parte Cab Aggregatori 2021 in base a analisi del settore, attori chiave, quota, panorama della concorrenza e previsioni fino al 2024 Lucca Notizie di GabbianoNews.tv