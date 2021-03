Inter, il tifoso Mentana e il nuovo logo: “Non si butta un simbolo come una vecchia scarpa” (Di martedì 30 marzo 2021) Oggi è stata la giornata del nuovo logo dell'Inter. Uno stemma innovativo che, però, non ha avuto solo pareri favorevoli. Vedere per credere la reazione del noto tifoso nerazzurro Enrico Mentana. Il giornalista, attraverso i propri canali social, non si è certo risparmiato nel suo duro commento...logo Inter, Mentana polemicocaption id="attachment 1114481" align="alignnone" width="531" Inter (twitter Inter)/captioncome spesso accade, anche i tifosi "vip" dicono la loro e anche Enrico Mentana non è stato da meno. Il parere del noto fan nerazzurro, però, non è assolutamente positivo e sul nuovo logo dell'Inter paragonato a quello passato ... Leggi su itasportpress (Di martedì 30 marzo 2021) Oggi è stata la giornata deldell'. Uno stemma innovativo che, però, non ha avuto solo pareri favorevoli. Vedere per credere la reazione del notonerazzurro Enrico. Il giornalista, attraverso i propri canali social, non si è certo risparmiato nel suo duro commento...polemicocaption id="attachment 1114481" align="alignnone" width="531"(twitter)/captionspesso accade, anche i tifosi "vip" dicono la loro e anche Enriconon è stato da meno. Il parere del noto fan nerazzurro, però, non è assolutamente positivo e suldell'paragonato a quello passato ...

