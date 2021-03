(Di martedì 30 marzo 2021) Il conto alla rovescia è terminato, l'svela finalmente in modo ufficiale il suosui social le immagini e il filmato di lancio per quello che è diventato a tutti gli effetti ilstemma nerazzurro. "Il mioè la mia", si legge in un primo post su Twitter.E ancora: "I M FCnazionale Milano. Ciò che sono oggi è frutto di ciò che sono sempre stata. Aperta al mondo, radicata in una città".Il tutto accompagnato da un filmato che rappresente l'ambiente nerazzurro, dalla prima squadra ai giovani, fino alla città di Milano.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com//status/1376802624930947075"embedcontent src="twitter" ...

Advertising

Inter : ??? | CALENDARIO Quando si giocherà #InterSassuolo? Ecco il calendario con anticipi e posticipi fino alla 34^ giorn… - Inter : ??? | NAZIONALI Ecco l'elenco dei 10 nerazzurri convocati ?? - montanariluca21 : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Inter, ecco il nuovo logo - Fraboys69 : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Inter, ecco il nuovo logo - ItaSportPress : Inter, ecco il nuovo logo: 'Il mio nome è la mia storia' - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ecco

DirettaGoal

... Milan oè solo un lontano ricordo. Basti pensare che nelle 3 grandi del nostro del calcio ...perché il Mancio ha dovuto fare di necessità virtù, un eclettismo che l'ha portato a virare sul ...Il Milan sembra pronto a intervenire in ottica calciomercato per trattenere Fikayo Tomori. Il difensore centrale ha parlato del suo futuro: le sue dichiarazioni Il Milan si trova già in una fase ...Il conto alla rovescia è terminato, l’Inter svela finalmente in modo ufficiale il suo nuovo logo. Ecco sui social le immagini e il filmato di lancio per quello che è diventato a tutti gli effetti il ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 ...