Inter | ecco il nuovo logo I M

Advertising

Inter : ??? | CALENDARIO Quando si giocherà #InterSassuolo? Ecco il calendario con anticipi e posticipi fino alla 34^ giorn… - Inter : ??? | NAZIONALI Ecco l'elenco dei 10 nerazzurri convocati ?? - repubblica : Inter, ecco il nuovo logo - NiKo_MSG : @antokio @il_Malpensante @Inter Ecco 2 varianti fatte in 10 secondi con - jozeao : RT @Gazzetta_it: Ecco il nuovo logo dell'Inter. Clicca qui per approfondire ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ecco

DirettaGoal

Blu più brillante Via due lettere delle quattro che abitualmente accompagnavano l'nei vari loghi avuti fino a qui. Al posto di FCIM, ovvero Fc Internazionale Milano, è rimasto solo I M, cioè ...Tutte le notizie sulla squadraL'Inter avrebbe messo nel mirino il difensore del Napoli che a fine anno si libererà a costo zero per la naturale scadenza del suo contratto.La I e la M stanno per “Inter Milano”, la nuova denominazione pensata per sfondare sul mercato estero. Ecco le reazioni sui social dei tifosi nerazzurri dopo l’ufficialità del nuovo logo.