Inter, Antonello sul nuovo logo: «Orgogliosi della storia ma guardiamo al futuro» (Di martedì 30 marzo 2021) L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato a margine della presentazione del nuovo logo dell'Inter. Le sue parole L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato a margine della presentazione del nuovo logo dell'Inter. Le sue parole. storia – «Siamo molto Orgogliosi dei nostri 113 anni di storia e questo orgoglio ci spinge sempre a guardare verso il futuro. Abbiamo voluto trovare un nuovo linguaggio che ci permetta di avvicinarci alle nuove generazioni, che vivono l'emozione sportiva in maniera diversa».

