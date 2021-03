Instagram down, migliaia di segnalazione da parte degli utenti in Italia (Di martedì 30 marzo 2021) Nuovo disservizio per Instagram che segue quello verificatosi pochi giorni fa . Le segnalazioni sono iniziate intorno alle 16:00 di oggi e hanno raggiunto un picco alle 16:50 , ma la situazione... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 marzo 2021) Nuovo disservizio perche segue quello verificatosi pochi giorni fa . Le segnalazioni sono iniziate intorno alle 16:00 di oggi e hanno raggiunto un picco alle 16:50 , ma la situazione...

Advertising

ArgentineBlood : Non io che non posso mettere like a Giulia perchè ho instagram in down #prelemi - is4ur41 : ma c'è instagram down?? - Pidgeotto04 : PORCO CAZZO NUOVO POST DI GIULIA E INSTAGRAM È IN DOWN SCLERO #prelemi - steffcin : Io con l'intento instagram di aprire instagram down: per vedere se X ha visto la mia stori… - meripertutti : io che scopro che c’è instagram down dalle tendenze ma non vado a controllare se c’è ancora rimanendo su twitter pe… -