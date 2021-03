Insegnanti fuori sede vanno agevolati con doppio bonus Carta docenti per affitto, viaggi e pasti. Lettera (Di martedì 30 marzo 2021) Prof. Romano Pesavento Presidente CNDDU - Il Coordinamento Nazionale dei docenti della disciplina dei Diritti Umani invita il MIUR a rimodulare l’attuale Carta del docente per tutti quegli Insegnanti che non riescano (ci auguriamo pochi) ad ottenere la mobilità, tenendo presente le seguenti ipotesi: L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021) Prof. Romano Pesavento Presidente CNDDU - Il Coordinamento Nazionale deidella disciplina dei Diritti Umani invita il MIUR a rimodulare l’attualedel docente per tutti quegliche non riescano (ci auguriamo pochi) ad ottenere la mobilità, tenendo presente le seguenti ipotesi: L'articolo .

