Innovazione haircare, con Metal Detox via i residui di metalli (Di martedì 30 marzo 2021) Un nuovo protocollo professionale in grado di neutralizzare ed eliminare i residui di Metalli dai capelli, con una riduzione della rottura dell’87% e un risultato colore del tutto affidabile. L’Innovazione haircare arriva da L’Oréal Professionnel Paris e si chiama Metal Detox. Metal Detox nasce dalla collaborazione tra gli scienziati esperti di biomimetica e tecniche di analisi dell’Università greca di Ioannina, i ricercatori di L’Oréal ed hairstiylist internazionali. Sette anni di ricerca che hanno consentito prima di tutto di identificare il problema: livelli eccessivi di Metalli nei capelli, come per esempio il rame, pari o superiori a 30 ppm, possono causare la rottura del capello dopo un servizio di colorazione ad ossidazione o ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Un nuovo protocollo professionale in grado di neutralizzare ed eliminare idili dai capelli, con una riduzione della rottura dell’87% e un risultato colore del tutto affidabile. L’arriva da L’Oréal Professionnel Paris e si chiamanasce dalla collaborazione tra gli scienziati esperti di biomimetica e tecniche di analisi dell’Università greca di Ioannina, i ricercatori di L’Oréal ed hairstiylist internazionali. Sette anni di ricerca che hanno consentito prima di tutto di identificare il problema: livelli eccessivi dili nei capelli, come per esempio il rame, pari o superiori a 30 ppm, possono causare la rottura del capello dopo un servizio di colorazione ad ossidazione o ...

AndreaCortiAC : Innovazione haircare, con Metal Detox via i residui di metalli - italiaserait : Innovazione haircare, con Metal Detox via i residui di metalli - giornaleradiofm : Innovazione haircare, con Metal Detox via i residui di metalli: Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Un nuovo protocollo pro… - lifestyleblogit : Innovazione haircare, con Metal Detox via i residui di metalli - - Adnkronos : Innovazione haircare, con Metal Detox via i residui di metalli -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione haircare Innovazione haircare, con Metal Detox via i residui di metalli L'innovazione haircare arriva da L'Oréal Professionnel Paris e si chiama Metal Detox.

Offerte Amazon Primavera: aspirapolveri robot fino al 45% di sconto! ...ad essere il primo prodotto di questo tipo in assoluto ad aver portato sul mercato l'innovazione ... Makeup, Haircare Scopri le offerte sulla gamma Silk Epil Braun Offerta su Adobe Creative Cloud Scopri ...

Innovazione haircare, con Metal Detox via i residui di metalli Adnkronos Dyson sostiene i nuovi talenti del mondo hairstyling Un progetto speciale, realizzato in partnership con Vogue Italia, che si rivolge ai creativi dei capelli. Tutti i dettagli per partecipare e diventare un nuovo talent della Dyson Pro Squad ...

Innovazione haircare, con Metal Detox via i residui di metalli Un nuovo protocollo professionale in grado di neutralizzare ed eliminare i residui di metalli dai capelli, con una riduzione della rottura dell’87% e un risultato colore del tutto affidabile. L'innova ...

L'arriva da L'Oréal Professionnel Paris e si chiama Metal Detox....ad essere il primo prodotto di questo tipo in assoluto ad aver portato sul mercato l'... Makeup,Scopri le offerte sulla gamma Silk Epil Braun Offerta su Adobe Creative Cloud Scopri ...Un progetto speciale, realizzato in partnership con Vogue Italia, che si rivolge ai creativi dei capelli. Tutti i dettagli per partecipare e diventare un nuovo talent della Dyson Pro Squad ...Un nuovo protocollo professionale in grado di neutralizzare ed eliminare i residui di metalli dai capelli, con una riduzione della rottura dell’87% e un risultato colore del tutto affidabile. L'innova ...