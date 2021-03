Infortunio Zaniolo: il giocatore scalpita ma il rientro potrebbe slittare. Il motivo (Di martedì 30 marzo 2021) Infortunio Zaniolo: il giocatore non vede l’ora di tornare in campo ma il suo rientro potrebbe slittare ancora. Il motivo Nicolò Zaniolo non ce la fa più. Il classe 1999 vuole tornare al più presto in campo e dare il suo contributo al tour de force finale della Roma per la qualificazione in Champions League. Come riporta Il Corriere dello Sport, Zaniolo ha ancora due step da superare. In questa settimana il ventunenne continuerà a lavorare individualmente tra campo e palestra, poi dalla prossima settimana si aggregherà con la Primavera senza però prendere parte alla gara del 10 aprile contro la Fiorentina. Niente contrasti nei primi sette giorni con i ragazzi di Alberto De Rossi, poi dalla settimana successiva potrà tornare in campo a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021): ilnon vede l’ora di tornare in campo ma il suoancora. IlNicolònon ce la fa più. Il classe 1999 vuole tornare al più presto in campo e dare il suo contributo al tour de force finale della Roma per la qualificazione in Champions League. Come riporta Il Corriere dello Sport,ha ancora due step da superare. In questa settimana il ventunenne continuerà a lavorare individualmente tra campo e palestra, poi dalla prossima settimana si aggregherà con la Primavera senza però prendere parte alla gara del 10 aprile contro la Fiorentina. Niente contrasti nei primi sette giorni con i ragazzi di Alberto De Rossi, poi dalla settimana successiva potrà tornare in campo a ...

