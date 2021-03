Indagata per terrorismo la leader dell’opposizione Bielorussa (Di martedì 30 marzo 2021) Il regime bielorusso ha aperto un’indagine per “terrorismo” contro la leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya e altri dissidenti accusandoli di voler piazzare degli esplosivi e preparare attacchi incendiari a Minsk e in altre città. E’ stata costretta lasciare il Paese dopo aver sfidato alle presidenziali “l’ultimo dittatore d’Europa” Aleksandr Lukashenko, Tikhanovskaya. Recentemente era già stata accusata dalle autorità bielorusse di “crimini contro il funzionamento delle istituzioni, la pubblica sicurezza e lo Stato“. La portavoce di Tikhanovskaya, Anna Krasulina, ha definito “assurde” le nuove accuse. Alessia Scrima L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Il regime bielorusso ha aperto un’indagine per “” contro laSvetlana Tikhanovskaya e altri dissidenti accusandoli di voler piazzare degli esplosivi e preparare attacchi incendiari a Minsk e in altre città. E’ stata costretta lasciare il Paese dopo aver sfidato alle presidenziali “l’ultimo dittatore d’Europa” Aleksandr Lukashenko, Tikhanovskaya. Recentemente era già stata accusata dalle autorità bielorusse di “crimini contro il funzionamento delle istituzioni, la pubblica sicurezza e lo Stato“. La portavoce di Tikhanovskaya, Anna Krasulina, ha definito “assurde” le nuove accuse. Alessia Scrima L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Indagata per Bielorussia: Tikhanovskaya indagata per 'terrorismo' Il regime bielorusso ha aperto un'indagine per "terrorismo" contro la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya e altri dissidenti accusandoli di voler piazzare degli esplosivi e preparare attacchi incendiari a Minsk e in altre città. ...

Indagata per terrorismo la leader dell'opposizione in Bielorussia Il regime bielorusso ha aperto un'indagine per "terrorismo" contro la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya e altri dissidenti accusandoli di voler piazzare degli esplosivi e preparare attacchi incendiari a Minsk e in altre città. ...

