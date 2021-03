Inail, nel primo bimestre 2021 in calo gli infortuni sul lavoro (-14,4%) (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di febbraio sono state 82.634, in diminuzione di circa 14mila casi (-14,4%) rispetto alle 96.549 del primo bimestre del 2020. È quanto si apprende dagli open data dell’Istituto relativi al mese di febbraio pubblicati oggi. I dati rilevati al 28 febbraio di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 83.831 a 74.688 (-10,9%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un calo pari al 37,5%, da 12.718 a 7.946. L’analisi territoriale ha evidenziato un calo delle denunce di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Le denunce dio sulpresentate all’entro lo scorso mese di febbraio sono state 82.634, in diminuzione di circa 14mila casi (-14,4%) rispetto alle 96.549 deldel 2020. È quanto si apprende dagli open data dell’Istituto relativi al mese di febbraio pubblicati oggi. I dati rilevati al 28 febbraio di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di, passati da 83.831 a 74.688 (-10,9%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di, che hanno fatto registrare unpari al 37,5%, da 12.718 a 7.946. L’analisi territoriale ha evidenziato undelle denunce di ...

