In Sicilia c’è un’inchiesta per la presunta falsificazione dei dati sui contagi da Covid-19 (Di martedì 30 marzo 2021) (foto: Bst Agency/Getty Images)In Sicilia, secondo quanto emerge da un’inchiesta condotta dalla Procura di Trapani, dallo scorso novembre i dati sulla diffusione del Covid-19 sarebbero stati falsati, modificando il numero dei positivi, dei tamponi e dei decessi comunicati all’Istituto superiore di sanità per decidere le misure di contenimento della pandemia da adottare sull’isola. In base a queste accuse, nella mattinata del 30 marzo sono finiti agli arresti domiciliari una dirigente e un funzionario dell’assessorato della Salute e un dipendente di un fornitore. Ed è stato notificato un avviso di garanzia all’assessore alla Sanità, Ruggero Razza. Le accuse, mosse a vario titolo agli indagati, sono di falso materiale e ideologico, per aver manipolato il flusso dei informazioni diretto all’Istituto superiore di sanità, ... Leggi su wired (Di martedì 30 marzo 2021) (foto: Bst Agency/Getty Images)In, secondo quanto emerge dacondotta dalla Procura di Trapani, dallo scorso novembre isulla diffusione del-19 sarebbero stati falsati, modificando il numero dei positivi, dei tamponi e dei decessi comunicati all’Istituto superiore di sanità per decidere le misure di contenimento della pandemia da adottare sull’isola. In base a queste accuse, nella mattinata del 30 marzo sono finiti agli arresti domiciliari una dirigente e un funzionario dell’assessorato della Salute e un dipendente di un fornitore. Ed è stato notificato un avviso di garanzia all’assessore alla Sanità, Ruggero Razza. Le accuse, mosse a vario titolo agli indagati, sono di falso materiale e ideologico, per aver manipolato il flusso dei informazioni diretto all’Istituto superiore di sanità, ...

