"In odore di mafia", chiuse tre aziende nel Lecchese (Di martedì 30 marzo 2021) Robbiate " Erano aziende della mafia , per questo sono state chiuse . Il prefetto di Lecco Castrese De Rosa ha emesso tre provvedimenti interdittivi antimafia per chiudere altrettante società. La ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 30 marzo 2021) Robbiate " Eranodella, per questo sono state. Il prefetto di Lecco Castrese De Rosa ha emesso tre provvedimenti interdittivi antiper chiudere altrettante società. La ...

Advertising

Amos8125 : @giadif Che tra l'altro a livello locale appunto hanno il loro sistema di clientele (per quanto ammaccato dal fatto… - DarkLadyMouse : @Pandivia1 L'aiuto deve venire dallo Stato, non dall'antistato (CP è in odore di eversione, capiamoci). Perché con… - RobertoDattis1 : @GuidoCrosetto Siete un po' ipocriti a puntare il dito su Grillo, quando non avete mai detto nemmeno una parola sul… - tonitho : @albertodanese89 @IvoMino la biondastra #fascista in odore di #mafia ha tre stipendi. figu se può parlarne male.. - un_polle : @NandoPiscopo1 Solo io sento odore di mafia? -