In Italia quasi 9 casi su 10 sarebbero attribuibili alla variante inglese (Di martedì 30 marzo 2021) (foto: Getty Images)Su suolo Italiano, al 18 marzo scorso, la cosiddetta variante inglese del virus Sars-Cov-2 arrivata a un 86,7% di prevalenza, con picchi in alcune regioni del 100%. La variante brasiliana, invece, arrivava a un 4%. Sono i risultati della nuova indagine rapida realizzata da Istituto superiore di sanità, ministero della Salute e Fondazione Bruno Kessler. Nella precedente survey rapida la prevalenza della variante inglese era del 37% e ha quindi visto un aumento consistente su tutto il territorio. La variante brasiliana ha invece mantenuto una prevalenza intorno al 4%, ma nell’indagine precedente era stata segnalata in Umbria, Toscana e Lazio, mentre ora è presente anche in Emilia-Romagna, è in diminuzione in Umbria e in aumento, invece, nel Lazio. Il ... Leggi su wired (Di martedì 30 marzo 2021) (foto: Getty Images)Su suolono, al 18 marzo scorso, la cosiddettadel virus Sars-Cov-2 arrivata a un 86,7% di prevalenza, con picchi in alcune regioni del 100%. Labrasiliana, invece, arrivava a un 4%. Sono i risultati della nuova indagine rapida realizzata da Istituto superiore di sanità, ministero della Salute e Fondazione Bruno Kessler. Nella precedente survey rapida la prevalenza dellaera del 37% e ha quindi visto un aumento consistente su tutto il territorio. Labrasiliana ha invece mantenuto una prevalenza intorno al 4%, ma nell’indagine precedente era stata segnalata in Umbria, Toscana e Lazio, mentre ora è presente anche in Emilia-Romagna, è in diminuzione in Umbria e in aumento, invece, nel Lazio. Il ...

