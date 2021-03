In Italia | a parità di dosi | sono stati segnalati più eventi avversi per il vaccino Pfizer rispetto ad AstraZeneca

Leggi su facta.news

(Di martedì 30 marzo 2021) Il 30 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo pubblicato il 28 marzo 2021 da Il Tempo e intitolato «Gismondo lancia il terribile sospetto su: “Più effetti collaterali di, perché non si dice?”». L’articolo si riferisce a un intervento della dottoressa Maria Rita Gismondo, dirigente dell’Ospedale Sacco di Milano alla trasmissione di La7 Non è l’Arena del 28 marzo 2021, in cui Gismondo ha sostenuto che «il numero di effetti collaterali avuti conaddirittura supera quelli di, ma non se ne parla per niente». Per quanto espressa in modo impreciso si tratta di una notizia vera, almeno relativamente all’. Il quadro generale però è diverso. Secondo EudraVigilance, il database europeo delle sospette reazioni avverse ai ...