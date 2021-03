In arrivo il nuovo Dpcm, si valuta l’ipotesi di apertura diurna dei ristoranti, disattese le richieste delle regioni (Di martedì 30 marzo 2021) Il nuovo Dpcm Covid a firma Mario Draghi è atteso per domani. Nel frattempo stanno iniziando a trapelare voci circa la possibilità di allentamenti alle restrizioni delle zone rosse e arancioni laddove si siano registrati minori contagi. In particolare, si valuta l’idea che i ristoranti rimangano aperti durante la fascia oraria del pranzo. No zone gialle, ma sì pranzo al ristorante Niente passaggi in zona gialle per tutto aprile, dunque, su tutto il territorio nazionale. Eppure si apre uno spiraglio per i servizi di ristorazione che potrebbero riaprire in fascia diurna. “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 30 marzo 2021) IlCovid a firma Mario Draghi è atteso per domani. Nel frattempo stanno iniziando a trapelare voci circa la possibilità di allentamenti alle restrizionizone rosse e arancioni laddove si siano registrati minori contagi. In particolare, sil’idea che irimangano aperti durante la fascia oraria del pranzo. No zone gialle, ma sì pranzo al ristorante Niente passaggi in zona gialle per tutto aprile, dunque, su tutto il territorio nazionale. Eppure si apre uno spiraglio per i servizi di ristorazione che potrebbero riaprire in fascia. “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di ...

