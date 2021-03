Imprenditoria femminile, Bnp Paribas e Digital Magics lanciano la terza edizione di Miss in Action: aperto anche alle studentesse (Di martedì 30 marzo 2021) Il gruppo Bnp Paribas Italia promuove la terza edizione di MIA – Miss in Action, il programma di accelerazione rivolto all’Imprenditoria femminile creato dall’istituto di credito in collaborazione con Digital Magics. La nuova Call for Innovation, che si apre il 30 marzo e si chiuderà il prossimo 27 aprile, si rivolge non solo a startup, ma anche a team di studentesse e neo imprenditrici che potranno parteciparvi mandando una mail a MissinAction.it. Un percorso per mettere la parità di genere al centro della ripresa dell’Italia e “far crescere l’Imprenditoria al femminile – si legge nella presentazione dell’iniziativa – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Il gruppo BnpItalia promuove ladi MIA –in, il programma di accelerazione rivolto all’creato dall’istituto di credito in collaborazione con. La nuova Call for Innovation, che si apre il 30 marzo e si chiuderà il prossimo 27 aprile, si rivolge non solo a startup, maa team die neo imprenditrici che potranno parteciparvi mandando una mail ain.it. Un percorso per mettere la parità di genere al centro della ripresa dell’Italia e “far crescere l’al– si legge nella presentazione dell’iniziativa – ...

