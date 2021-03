Imprenditore italiano simulò il suo rapimento in Turchia, ma poi fu effettivamente venduto ad Al Qaeda: tre arresti, lui è indagato (Di martedì 30 marzo 2021) Siria, italiano simulò il suo sequestro da parte dell’Isis: tre arresti L’Imprenditore italiano Alessandro Sandrini simulò il suo sequestro da parte dell’Isis in Siria: è quanto emerge da un’inchiesta della procura di Roma, che ha portato all’arresto di tre persone e al registro sulla lista degli indagati dello stesso Sandrini. Secondo quanto ricostruito dalla procura, infatti, gli albanesi Fredi Frrokaj, Olsi Mitraj e l’italiano Alberto Zannini, arrestati con l’accusa di sequestro di persona per scopo di terrorismo, nel 2016 proposero all’Imprenditore bresciano Alessandro Sandrini di simulare un sequestro in cambio di denaro. Una volta giunto in Turchia, però, Sandrini, indagato per simulazione di reato e truffa, fu ... Leggi su tpi (Di martedì 30 marzo 2021) Siria,il suo sequestro da parte dell’Isis: treL’Alessandro Sandriniil suo sequestro da parte dell’Isis in Siria: è quanto emerge da un’inchiesta della procura di Roma, che ha portato all’arresto di tre persone e al registro sulla lista degli indagati dello stesso Sandrini. Secondo quanto ricostruito dalla procura, infatti, gli albanesi Fredi Frrokaj, Olsi Mitraj e l’Alberto Zannini, arrestati con l’accusa di sequestro di persona per scopo di terrorismo, nel 2016 proposero all’bresciano Alessandro Sandrini di simulare un sequestro in cambio di denaro. Una volta giunto in, però, Sandrini,per simulazione di reato e truffa, fu ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sequestro dell'imprenditore bresciano Alessandro Sandrini fu una truffa messa in atto con la complicità della vi… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Il sequestro dell'imprenditore bresciano Alessandro Sandrini fu una truffa messa in atto con la complicità della vittima… - Misalu1 : RT @Agenzia_Ansa: Il sequestro dell'imprenditore bresciano Alessandro Sandrini fu una truffa messa in atto con la complicità della vittima… - EnricoFurlan3 : RT @Agenzia_Ansa: Il sequestro dell'imprenditore bresciano Alessandro Sandrini fu una truffa messa in atto con la complicità della vittima… - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: Il sequestro dell'imprenditore bresciano Alessandro Sandrini fu una truffa messa in atto con la complicità della vittima… -