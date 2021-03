Ilary Blasi nella bufera per il fuori onda su Andrea Cerioli: “Lo facciamo piangere?” (Di martedì 30 marzo 2021) nella puntata dell’Isola dei Famosi in onda lunedì 29 marzo 2021, Ilary Blasi ha fatto uno scivolone che non è piaciuto affatto ai telespettatori e che in queste ore sta facendo il giro del web. Protagonista è stato l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, approdato in Honduras la scorsa settimana e definito inizialmente dalla conduttrice come un “maschio Alpha”. Peccato che il trentenne bolognese si sia rivelato tutt’altro che un maschio alpha, dal momento che ha perso tutte le prove fisiche nonostante fosse arrivato dopo e non avesse ancora patito la fame, avendo diverse crisi di pianto già nei primi giorni trascorsi sull’Isola. Anziché capire le difficoltà del nuovo naufrago, però, Ilary Blasi ha cominciato ad avere un atteggiamento ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 marzo 2021)puntata dell’Isola dei Famosi inlunedì 29 marzo 2021,ha fatto uno scivolone che non è piaciuto affatto ai telespettatori e che in queste ore sta facendo il giro del web. Protagonista è stato l’ex tronista di Uomini e Donne, approdato in Honduras la scorsa settimana e definito inizialmente dalla conduttrice come un “maschio Alpha”. Peccato che il trentenne bolognese si sia rivelato tutt’altro che un maschio alpha, dal momento che ha perso tutte le prove fisiche nonostante fosse arrivato dopo e non avesse ancora patito la fame, avendo diverse crisi di pianto già nei primi giorni trascorsi sull’Isola. Anziché capire le difficoltà del nuovo naufrago, però,ha cominciato ad avere un atteggiamento ...

