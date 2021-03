“Ilary Blasi lo ha fatto a fine puntata” Isola dei Famosi | Iva Zanicchi dice tutto | “È successo dietro le quinte”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 30 marzo 2021) Oramai l’deiè entrata nel suo vivo. E se si parla sempre die Tommaso Zorzi, non dimentichiamoci anche di lei, Iva. Su Canale 5 due puntate musicali tutte per lei: è questo il nuovo progetto televisivo della cantante e opinionista. Una cosa popolare di grande qualità cantando dal vivo e con una orchestra per raccontare i suoi sessant’anni di attività. A dichiararlo è stata l’artista in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. A settembre prossimo, invece, uscirà un nuovo album con dieci – dodici brani. Naturalmente non poteva non parlare de L’dei2021. Ivaha dichiarato che si sente a suo agio nei panni di opinionista accanto a Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Sempre Iva ha svelato ...