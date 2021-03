Il vescovo di Pavia contro il disegno di legge contro l' omofobia

Advertising

DiocesiDiPavia : +++Dichiarazione del Vescovo di Pavia sul ddl Zan. #omofobia #DDLZan #Pavia #Chiesa #COVID19 - AleRepossi : La dichiarazione del Vescovo di #Pavia sul #ddlZan sull’#omofobia - - SurrexitVere : @DiocesiDiPavia @LoZioPrete @Marc0Lab @IRCItalia Ci mancava la solidarietà del vescovo di Pavia. Insegnamento della… - cesarebrogi1 : Il leghista Centinaio critica prete che propone agli studenti la testimonianza di un migrante. Il vescovo di Pavia:… - chry1971 : Alla fine la tua natura esce sempre, anche se tenti di nasconderla. #primailmioquartiere Il leghista Centinaio cri… -

Ultime Notizie dalla rete : vescovo Pavia

Il Giorno

Prende di nuovo posizione, ildi, monsignor Corrado Sanguineti, a proposito del ddl Zan, che attende di essere calendarizzato in Senato dopo essere stato approvato a novembre alla ...... spero che la Commissione Giustizia del Senato oggi non autorizzi il passaggio del ddl Zan in Senato, in un momento cosi critico per la vita della nazione": a dichiararlo è ildi, ...Monsignor Sanguineti: "L'Italia in questo momento non ha certo bisogno di una legge liberticida" Pavia - "Stupisce che nella grave situazione che il Paese sta vivendo, dopo un anno di un'epidemia anco ..."Stupisce che nella grave situazione che il Paese sta vivendo, dopo un anno di un'epidemia ancora in corso, con gravissime urgenze sociali ed economiche e un logoramento evidente della vita di famigli ...