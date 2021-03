Il vero annuncio a sorpresa del vip: “E niente… sto per diventare papà!” (Di martedì 30 marzo 2021) “E niente.. sto per diventare papà! Quante emozioni quest’anno”, con queste parole dà il grande annuncio ai fan mostrando anche l’ecografia e, in un altro scatto, la sua faccia super contenta con l’immagine tra le mani. Una gioia enorme, troppo grande per non essere condivisa anche lui ha sempre mantenuto lontana dalle luci dei riflettori la sfera sentimentale e privata. E infatti non si conosce nemmeno l’identità della sua compagna, dunque la futura mamma. Sui suoi canali social non c’è alcuna traccia di donne o di presunto fidanzamento o matrimonio. Gabry Ponte non è riservato, di più. All’anagrafe Gabriele, è uno dei dj e produttore discografico più conosciuti in Italia. Negli anni Novanta ha fondato gli Eiffel 65 gruppo con il quale ha partecipato anche al Festival di Sanremo, nel 2003, e ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) “E niente.. sto perQuante emozioni quest’anno”, con queste parole dà il grandeai fan mostrando anche l’ecografia e, in un altro scatto, la sua faccia super contenta con l’immagine tra le mani. Una gioia enorme, troppo grande per non essere condivisa anche lui ha sempre mantenuto lontana dalle luci dei riflettori la sfera sentimentale e privata. E infatti non si conosce nemmeno l’identità della sua compagna, dunque la futura mamma. Sui suoi canali social non c’è alcuna traccia di donne o di presunto fidanzamento o matrimonio. Gabry Ponte non è riservato, di più. All’anagrafe Gabriele, è uno dei dj e produttore discografico più conosciuti in Italia. Negli anni Novanta ha fondato gli Eiffel 65 gruppo con il quale ha partecipato anche al Festival di Sanremo, nel 2003, e ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel ...

