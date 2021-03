Il vaccino di AstraZeneca cambia nome: ora si chiama Vaxzevria. Perché? (Di martedì 30 marzo 2021) Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca cambia nome: ora si chiama ‘Vaxzevria’, riferiscono i media stranieri. Il cambio di nome è stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco Ema il 25 marzo, a seguito di una richiesta dell’azienda farmaceutica anglo-svedese. In precedenza veniva semplicemente chiamato ‘vaccino Covid-19 AstraZeneca’. Il vaccino rimane invariato, ma le informazioni sul prodotto, l’etichettatura e la confezione potrebbero presentare un aspetto diverso. Sul sito dell’Ema è stato anche pubblicato il nuovo bugiardino aggiornato con i possibili e rari casi di eventi avversi tromboembolici. Perché il vaccino di AstraZeneca ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Ilanti-Covid di: ora si’, riferiscono i media stranieri. Il cambio diè stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco Ema il 25 marzo, a seguito di una richiesta dell’azienda farmaceutica anglo-svedese. In precedenza veniva semplicementeto ‘Covid-19’. Ilrimane invariato, ma le informazioni sul prodotto, l’etichettatura e la confezione potrebbero presentare un aspetto diverso. Sul sito dell’Ema è stato anche pubblicato il nuovo bugiardino aggiornato con i possibili e rari casi di eventi avversi tromboembolici.ildi...

Advertising

RaiNews : Berlino blocca uso per under 60 dopo dati del Paul Ehrlich Institut: 'Fino ad oggi 31 casi di trombosi cerebrale do… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazio… - Open_gol : «Viva tutti i vaccini del mondo. Vaccinatevi perché così torneremo a divertirci di nuovo»: le parole di Venditti do… - gianfra : Anche usata come password è sicura. #Vaxzevria #AstraZeneca #vaccino #30marzo - Fds1988 : RT @Agenzia_Ansa: Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazioni agg… -