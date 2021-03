Il vaccino Astrazeneca cambia nome, si chiamerà Vaxzevria (Di martedì 30 marzo 2021) Il tanto discusso vaccino anti-Covid Astrazeneca cambia nome. Si chiamerà Vaxzevria. Lo riporta l’Ansa. Il cambio nome è stato approvato dall’Ema il 25 marzo dopo una richiesta avanzata dall’azienda farmaceutica britannico-svedese. Nella composizione del vaccino non cambia nulla, il siero resta invariato. Potrebbero invece cambiare le informazioni relative al prodotto, a partire dall’etichettatura e dalla confezione, che potrebbero presentare un aspetto diverso. cambia anche il bugiardino. E’ stato pubblicato sul sito dell’Ema, aggiornato con i possibili e rari casi di eventi avversi tromboembolici. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Il tanto discussoanti-Covid. Si. Lo riporta l’Ansa. Il cambioè stato approvato dall’Ema il 25 marzo dopo una richiesta avanzata dall’azienda farmaceutica britannico-svedese. Nella composizione delnonnulla, il siero resta invariato. Potrebbero invecere le informazioni relative al prodotto, a partire dall’etichettatura e dalla confezione, che potrebbero presentare un aspetto diverso.anche il bugiardino. E’ stato pubblicato sul sito dell’Ema, aggiornato con i possibili e rari casi di eventi avversi tromboembolici. L'articolo ilNapolista.

