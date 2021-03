Il vaccino AstraZeneca cambia nome: si chiamerà Vaxzevria. Nel bugiardino aggiunte le trombosi (Di martedì 30 marzo 2021) Il vaccino anti - Covid di AstraZeneca cambia nome: ora si chiama 'Vaxzevria '. E cambia anche il bugiardino, che è stato pubblicato sul sito dell'Ema: ora è aggiornato con i possibili e rari casi di ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) Ilanti - Covid di: ora si chiama ''. Eanche il, che è stato pubblicato sul sito dell'Ema: ora è aggiornato con i possibili e rari casi di ...

Advertising

RaiNews : Berlino blocca uso per under 60 dopo dati del Paul Ehrlich Institut: 'Fino ad oggi 31 casi di trombosi cerebrale do… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazio… - Open_gol : «Viva tutti i vaccini del mondo. Vaccinatevi perché così torneremo a divertirci di nuovo»: le parole di Venditti do… - ValdanoMarco : VACCINO ASTRAZENECA: INFERMIERA di 27 anni MUORE dopo la PRIMA DOSE in GEORGIA. I Dettagli - ilteo77 : ????????? che coglioni! AstraZeneca cambia nome: il vaccino si chiamerà Vaxzevria -