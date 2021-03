Il vaccino Astrazeneca cambia nome: si chiamerà Vaxzevria. Il motivo (Di martedì 30 marzo 2021) Il vaccino anticovid prodotto dalla società farmaceutica Astrazeneca “cambia nome”. Adesso, infatti, si chiamerà Vaxzevria. Ad annunciarlo la stessa casa farmaceutica anglosvedese che ha comunicato all’agenzia europea del farmaco il nome commerciale del vaccino sviluppato con l’Università di Oxford, finora conosciuto semplicemente col nome dell’azienda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Ilanticovid prodotto dalla società farmaceutica”. Adesso, infatti, si. Ad annunciarlo la stessa casa farmaceutica anglosvedese che ha comunicato all’agenzia europea del farmaco ilcommerciale delsviluppato con l’Università di Oxford, finora conosciuto semplicemente coldell’azienda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

