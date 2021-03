Il vaccino AstraZeneca cambia nome | ora è Vaxzevria Ecco il nuovo bugiardino

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar – Il. L’azienda farmaceutica anglo-svedese ha deciso di ribattezzarlo. A riferirlo sono diversi media stranieri sulla base dei dati dell’Ema. Il nuoveè stato infatti approvato dall’Agenzia europea del farmaco il 25 marzo, a seguito di un’esplicita richiesta avanzata dall’azienda che ha sviluppato il. Il precedentecompleto era “COVID-19”. Difficile non pensare che la scelta sia stata dettata dalle polemiche che hanno travolto l’azienda anglo-svedese, con ilsospeso in molti Paesi europei prima delvia libera Ema....

Stando ai dati del Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, fino a lunedì compreso sono state somministrate 2,7 milioni di dosi con ildi. Vaccini, in Germania ...... 'effetto' a Londra: zero decessi, è la prima volta in sei mesi Anagni, lo stabilimento Catalent dove si infiala ilLa Catalent ad Anagni (Frosinone) è lo stabilimento di ...Astrazeneca cambia nome. Il vaccino anti-Covid sarà nominato Vaxzevria, riferiscono i media stranieri. Il cambio di nome è stato approvato dall'Agenzia europea del farmaco Ema il 25 marzo, a seguito ...Berlino, 30 mar. (Adnkronos Salute/Dpa) - Anche Monaco di Baviera, dopo Berlino, ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino anti-Covid ...