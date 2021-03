Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca cambia nome: si chiamerà Vaxzevria. Pubblicato anche il nuovo bugiardino (Di martedì 30 marzo 2021) Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ha cambiato il nome in Vaxzevria. La richiesta avanzata dal gruppo farmaceutico anglo-svedese è stata approvata dall’Ema il 25 marzo, come si legge sul sito dell’Agenzia europea del farmaco. In precedenza veniva semplicemente chiamato vaccino Covid-19 AstraZeneca. Il farmaco rimane invariato, ma le informazioni sul prodotto, l’etichettatura e la confezione potrebbero presentare un aspetto diverso. Sul portale è stato anche Pubblicato il nuovo bugiardino del farmaco, nel quale sono stati aggiunti, tra gli effetti collaterali, i rarissimi casi di trombosi che nelle scorse settimane avevano portato numerosi Paesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Ildihato ilin. La richiesta avanzata dal gruppo farmaceutico anglo-svedese è stata approvata dall’Ema il 25 marzo, come si legge sul sito dell’Agenzia europea del farmaco. In precedenza veniva semplicemente chiamato-19. Il farmaco rimane invariato, ma le informazioni sul prodotto, l’etichettatura e la confezione potrebbero presentare un aspetto diverso. Sul portale è statoildel farmaco, nel quale sono stati aggiunti, tra gli effetti collaterali, i rarissimi casi di trombosi che nelle scorse settimane avevano portato numerosi Paesi ...

