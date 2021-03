Il Trono di Spade dà vita a uno spettacolo teatrale (Di martedì 30 marzo 2021) Nel 2023 dovrebbe debuttare uno spettacolo teatrale legato agli eventi raccontati nella serie Il Trono di Spade, George R.R. Martin è al lavoro sulla nuova opera. Il Trono di Spade, oltre alle serie prequel, è alla base di un nuovo progetto: George R.R. Martin è al lavoro su uno spettacolo teatrale che dovrebbe debuttare nel 2023. I primi dettagli della nuova opera legata alla saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sono stati svelati online e al centro della trama ci sarà il Torneo di Harrenhal. Lo scrittore George R.R. Martin collaborerà con Duncan MacMillan durante la fase di scrittura dello spettacolo, mentre Dominic Cooke sarà coinvolto come regista. L'autore della saga ha dichiarato: "I semi della guerra spesso sono piantati ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) Nel 2023 dovrebbe debuttare unolegato agli eventi raccontati nella serie Ildi, George R.R. Martin è al lavoro sulla nuova opera. Ildi, oltre alle serie prequel, è alla base di un nuovo progetto: George R.R. Martin è al lavoro su unoche dovrebbe debuttare nel 2023. I primi dettagli della nuova opera legata alla saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sono stati svelati online e al centro della trama ci sarà il Torneo di Harrenhal. Lo scrittore George R.R. Martin collaborerà con Duncan MacMillan durante la fase di scrittura dello, mentre Dominic Cooke sarà coinvolto come regista. L'autore della saga ha dichiarato: "I semi della guerra spesso sono piantati ...

