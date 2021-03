Il royal look del giorno. Kristen Stewart con la giacca tartan di Lady Diana (Di martedì 30 marzo 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Kristen Stewart è la replica esatta di Lady Diana nel biopic Spencer, diretto dal regista cileno Pablo Larraín, che vedremo nel 2022. Simili i gesti, simile la pettinatura, simili i look mai dimenticati della principessa del Galles che, con le sue scelte di moda, portò una nuova ondata fashion a corte negli anni 90. Simile il blazer tartan che Lady Diana indossò a un evento il 23 gennaio 1989 a Portsmouth, nel Regno ... Leggi su iodonna (Di martedì 30 marzo 2021) Idel 2021 guarda le fotoè la replica esatta dinel biopic Spencer, diretto dal regista cileno Pablo Larraín, che vedremo nel 2022. Simili i gesti, simile la pettinatura, simili imai dimenticati della principessa del Galles che, con le sue scelte di moda, portò una nuova ondata fashion a corte negli anni 90. Simile il blazercheindossò a un evento il 23 gennaio 1989 a Portsmouth, nel Regno ...

