Il renziano Marattin beccato a violare le norme anti Covid: pranzo in 6 a casa sua. Scatta la multa (Di martedì 30 marzo 2021) La terrazza sui tetti di Roma, il sole di primavera, una domenica in clima già pasquale. E qualche amico a pranzo. Abbastanza da beccarsi una multa per violazione delle norme anti Covid. A cascarci è stato il deputato di Italia Viva e presidente della Commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin, costretto poi a pubbliche scuse su Facebook perché «un parlamentare ha l’obbligo di dare il buon esempio e certamente così non è stato». Il deputato Iv vittima di una delazione Marattin è stato vittima di una delazione, ovvero di quel meccanismo fortemente caldeggiato dal governo Conte due ai tempi in cui la stessa Italia Viva ancora lo appoggiava. I carabinieri, infatti, sono arrivati nella casa del deputato, a piazza Barberini, a seguito di una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) La terrazza sui tetti di Roma, il sole di primavera, una domenica in clima già pasquale. E qualche amico a. Abbastanza da beccarsi unaper violazione delle. A cascarci è stato il deputato di Italia Viva e presidente della Commissione Finanze della Camera, Luigi, costretto poi a pubbliche scuse su Facebook perché «un parlamentare ha l’obbligo di dare il buon esempio e certamente così non è stato». Il deputato Iv vittima di una delazioneè stato vittima di una delazione, ovvero di quel meccanismo fortemente caldeggiato dal governo Conte due ai tempi in cui la stessa Italia Viva ancora lo appoggiava. I carabinieri, infatti, sono arrivati nelladel deputato, a piazza Barberini, a seguito di una ...

