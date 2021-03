Il rapporto dell’Oms: contagio Covid-19 da animale e no da fuga di laboratorio (Di martedì 30 marzo 2021) La trasmissione del coronavirus all'uomo ha avuto luogo, con ogni probabilità, attraverso un animale - non meglio identificato - che ha fatto da veicolo di contagio tra i pipistrelli e gli esseri umani. È quanto emerge dallo studio redatto dall'Organizzazione mondiale della Sanità e da esperti cinesi, anticipato da alcuni organi di stampa, i cui risultati saranno illustrati ufficialmente oggi. L'ipotesi di una fuga del virus da un laboratorio è considerata invece "estremamente improbabile", mentre possibile ma non probabile è ancora considerata la trasmissione da alimenti congelati o refrigerati. I risultati dello studio erano in gran parte previsti, ma hanno lasciato molte domande senza risposta, a cominciare dal tipo di animale che avrebbe veicolato il virus tra i pipistrelli e l'uomo. "Sebbene i ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 30 marzo 2021) La trasmissione del coronavirus all'uomo ha avuto luogo, con ogni probabilità, attraverso un- non meglio identificato - che ha fatto da veicolo ditra i pipistrelli e gli esseri umani. È quanto emerge dallo studio redatto dall'Organizzazione mondiale della Sanità e da esperti cinesi, anticipato da alcuni organi di stampa, i cui risultati saranno illustrati ufficialmente oggi. L'ipotesi di unadel virus da unè considerata invece "estremamente improbabile", mentre possibile ma non probabile è ancora considerata la trasmissione da alimenti congelati o refrigerati. I risultati dello studio erano in gran parte previsti, ma hanno lasciato molte domande senza risposta, a cominciare dal tipo diche avrebbe veicolato il virus tra i pipistrelli e l'uomo. "Sebbene i ...

