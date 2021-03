Il Premio Nobel Yunus chiede di togliere i brevetti sui vaccini (Di martedì 30 marzo 2021) Il Premio Nobel per la pace Mohammad Yunus, insieme ad altre personalità di alto profilo, si è fatto promotore di un’iniziativa globale per la liberalizzazione dei brevetti dei vaccini. Ma «non vedo molto sostegno da parte dei leader politici», dice alla Stampa. «L’iniziativa intrapresa dall’India e dal Sud Africa durante la riunione del Wto è stata una grande speranza. Ma non è riuscita a generare sostegno dai Paesi ricchi. Molti Paesi che hanno ricevuto la prima fornitura di vaccini potrebbero non ricevere i rifornimenti successivi o in prossimità di essa, se la capacità di produzione globale viene mantenuta legata alla capacità delle società farmaceutiche proprietarie di brevetti. Nel frattempo le frustrazioni in tutto il mondo non possono che essere espresse come ... Leggi su linkiesta (Di martedì 30 marzo 2021) Ilper la pace Mohammad, insieme ad altre personalità di alto profilo, si è fatto promotore di un’iniziativa globale per la liberalizzazione deidei. Ma «non vedo molto sostegno da parte dei leader politici», dice alla Stampa. «L’iniziativa intrapresa dall’India e dal Sud Africa durante la riunione del Wto è stata una grande speranza. Ma non è riuscita a generare sostegno dai Paesi ricchi. Molti Paesi che hanno ricevuto la prima fornitura dipotrebbero non ricevere i rifornimenti successivi o in prossimità di essa, se la capacità di produzione globale viene mantenuta legata alla capacità delle società farmaceutiche proprietarie di. Nel frattempo le frustrazioni in tutto il mondo non possono che essere espresse come ...

