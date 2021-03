Il premier Mario Draghi si è vaccinato con AstraZeneca

(Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19 nell’hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio.

Con l'operazione di solidarietà, 'A sostegno di chi ha più bisogno' del sistema agroalimentare italiano presentata alDraghi dal Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, dal ...Di riaprire , per ora, non se ne parla. Il presidente del Consiglio,Draghi , è stato estremamente chiaro durante l'ultimo incontro con i governatori: l'obiettivo ... ha insistito il, si ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19 nell’hub della Stazione Termini come previsto dal cale ...Il premier Mario Draghi si è vaccinato contro il Covid con il siero anglo-svedese AstraZeneca. Lo riferisce Palazzo Chigi secondo cui il presidente del Consiglio e la moglie Maria Serenella Cappello ...