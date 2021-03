Il pestaggio mediatico di Spalletti (Di martedì 30 marzo 2021) Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai (Ivano Fossati) La tempesta mediatica a senso unico che da anni si è abbattuta su Luciano Spalletti, ricorda un passaggio indimenticabile di “When we were kings” il meraviglioso documentario sulla sfida del 1974 tra Alì e Foreman. Ricorda il momento in cui Foreman atterrò a Kinshasa e gli africani rimasero a bocca aperta: “Ma è nero!”. Non lo avrebbero mai immaginato visto che da settimane Alì ne parlava come del peggior nemico possibile, dell’uomo dalla parte dei potenti (oggi si direbbe del sistema), quindi nella loro immaginazione non poteva che essere bianco. Ecco Luciano Spalletti ci ricorda quella scena. Perché possiamo anche comprendere la narrazione mediatica del personaggio Totti. Narrazione che, ci consentirà il diretto interessato, si sarebbe potuto avvalere di persone un pochino più ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai (Ivano Fossati) La tempesta mediatica a senso unico che da anni si è abbattuta su Luciano, ricorda un passaggio indimenticabile di “When we were kings” il meraviglioso documentario sulla sfida del 1974 tra Alì e Foreman. Ricorda il momento in cui Foreman atterrò a Kinshasa e gli africani rimasero a bocca aperta: “Ma è nero!”. Non lo avrebbero mai immaginato visto che da settimane Alì ne parlava come del peggior nemico possibile, dell’uomo dalla parte dei potenti (oggi si direbbe del sistema), quindi nella loro immaginazione non poteva che essere bianco. Ecco Lucianoci ricorda quella scena. Perché possiamo anche comprendere la narrazione mediatica del personaggio Totti. Narrazione che, ci consentirà il diretto interessato, si sarebbe potuto avvalere di persone un pochino più ...

