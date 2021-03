Il parroco che lancia anatemi dall’altare contro chi prende “la palma” senza restare a messa | VIDEO (Di martedì 30 marzo 2021) Domenica delle Palme nella chiesa della Santissima Annunziata a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. Sull’altare c’è il parroco, don Tony Venturiello, intento a portare avanti la sua omelia davanti ai fedeli. A un certo punto, ecco arrivare lo sfogo contro tutte quelle persone che sono entrati in chiesa per prendere il simbolico ramoscello d’ulivo, senza però fermarsi ad ascoltare la messa. Un vero e proprio anatema colorito nei confronti dei “furbetti delle palme”, con un VIDEO diventato virale. Don Tony Venturiello e l’anatema contro chi prende il ramoscello d’ulivo senza restare a messa “Ho visto persone che sono venute a prendere il ramo d’ulivo e sono andate via – ha tuonato ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Domenica delle Palme nella chiesa della Santissima Annunziata a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. Sull’altare c’è il, don Tony Venturiello, intento a portare avanti la sua omelia davanti ai fedeli. A un certo punto, ecco arrivare lo sfogotutte quelle persone che sono entrati in chiesa perre il simbolico ramoscello d’ulivo,però fermarsi ad ascoltare la. Un vero e proprio anatema colorito nei confronti dei “furbetti delle palme”, con undiventato virale. Don Tony Venturiello e l’anatemachiil ramoscello d’ulivo“Ho visto persone che sono venute are il ramo d’ulivo e sono andate via – ha tuonato ...

