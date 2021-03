Il Paese ha bisogno di uso sociale della psicologia (Di martedì 30 marzo 2021) La pandemia ha inferto, e continua a farlo, ferite profonde, non solo nei corpi ma anche nella psiche delle persone. Del resto noi ci definiamo “persone” proprio in quanto la nostra realtà di esseri umani non è fatta solo di cellule: sono i nostri vissuti, le nostre esperienze, le nostre emozioni, ciò che impariamo dalla vita e il modo soggettivo con cui lo sintetizziamo e lo utilizziamo per vivere che fa di noi ciò che siamo. Oltre un anno di pandemia non ha solo aumentato le patologie psichiatriche più gravi ma ha generato una condizione di stress e disagio psicologico strutturato in ampie fasce della popolazione, a cominciare dai bambini e dagli adolescenti. Questa condizione psicologica è conosciuta e scientificamente documentata da molti anni come una situazione capace di alterare in modo significativo non solo la salute fisica, ma ancor di più, anche se in modo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) La pandemia ha inferto, e continua a farlo, ferite profonde, non solo nei corpi ma anche nella psiche delle persone. Del resto noi ci definiamo “persone” proprio in quanto la nostra realtà di esseri umani non è fatta solo di cellule: sono i nostri vissuti, le nostre esperienze, le nostre emozioni, ciò che impariamo dalla vita e il modo soggettivo con cui lo sintetizziamo e lo utilizziamo per vivere che fa di noi ciò che siamo. Oltre un anno di pandemia non ha solo aumentato le patologie psichiatriche più gravi ma ha generato una condizione di stress e disagio psicologico strutturato in ampie fascepopolazione, a cominciare dai bambini e dagli adolescenti. Questa condizione psicologica è conosciuta e scientificamente documentata da molti anni come una situazione capace di alterare in modo significativo non solo la salute fisica, ma ancor di più, anche se in modo ...

Advertising

fabio399 : RT @granmartello: Propongo una #mozioneCindy a cui affiancare una #mozioneBrad per reciproca soddisfazione, ogni volta che polemica su Renz… - francyungaro : RT @asstel_it: #DigitalSkills, @Giannilostorto, DG @UniLUISS: “Il Paese ha bisogno che i giovani siano preparati e orientati su #sostenibil… - fralbinati : @emenietti Riformulerei con: beato quel paese che non ha bisogno di mettere in lista d'attesa con tutti gli altri i… - BullaraBulla2 : @Corriere Ragazzi, ma di che vogliamo lamentarci, ma un paese come l'Italia ma dove trovi, ti permettono di andare… - kentaha9 : @MaisonValentino Cosa ne pensi se ti siedi o calpesti questo vestito? Non ho bisogno di una scusa. Si prega di scus… -