Il nuovo logo Inter e il valore del nome delle città (Di martedì 30 marzo 2021) L’Inter ha presentato oggi il suo nuovo logo. Un rebranding che ha fatto storcere il naso ai puristi, molto legati allo stemma storico in cui figurava, stilizzato, l’acronimo FCIM, ovvero Football Club Internazionale Milano. Ma che ha anche trovato numerosi apprezzamenti per il nuovo marchio in cui sono evidenziate le lettere I e M, simbolo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 30 marzo 2021) L’ha presentato oggi il suo. Un rebranding che ha fatto storcere il naso ai puristi, molto legati allo stemma storico in cui figurava, stilizzato, l’acronimo FCIM, ovvero Football Clubnazionale Milano. Ma che ha anche trovato numerosi apprezzamenti per ilmarchio in cui sono evidenziate le lettere I e M, simbolo L'articolo

Advertising

FBiasin : Detto che come per il nuovo taglio di capelli (per chi ce li ha) ti ci devi abituare, a primo impatto vi piace o no… - SerieA : L’@Inter presenta il suo nuovo logo! ?????? #SerieATIM #WeAreCalcio - FBiasin : Nuovo logo #Inter - intellighentsia : @ricpuglisi Il nuovo logo dell’ @Inter - allonsystark : E niente, il nuovo logo non mi piace proprio, credo siano i colori. -