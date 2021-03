Il nuovo film di Guy Ritchie è Wrath of Man, qui il primo trailer (Di martedì 30 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=tqilN9I9r2A Dopo oltre 15 anni, Guy Ritchie torna a lavorare con Jason Statham, l’attore che lo stesso regista ha contribuito a trasformare in una star assoluta dei film d’azione. Dopo aver collaborato in Revolver, i due si riuniscono per Wrath of Man, nuovo thriller il cui primo trailer ufficiale è stato diffuso nelle scorse ore e che per Ritchie rappresenta anche un modo per riappropriarsi del genere action più puro (ultimamente ha firmato i due Sherlock Holmes e King Arthur, il musical Disney Aladdin e la commedia The Gentlemen, uscita lo scorso dicembre distribuita in digitale su Amazon Prime Video). Come si evince dalla clip d’anticipazione, il protagonista di Wrath of Man è Harry o H (Statham): dai metodi spicci e ... Leggi su wired (Di martedì 30 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=tqilN9I9r2A Dopo oltre 15 anni, Guytorna a lavorare con Jason Statham, l’attore che lo stesso regista ha contribuito a trasformare in una star assoluta deid’azione. Dopo aver collaborato in Revolver, i due si riuniscono perof Man,thriller il cuiufficiale è stato diffuso nelle scorse ore e che perrappresenta anche un modo per riappropriarsi del genere action più puro (ultimamente ha firmato i due Sherlock Holmes e King Arthur, il musical Disney Aladdin e la commedia The Gentlemen, uscita lo scorso dicembre distribuita in digitale su Amazon Prime Video). Come si evince dalla clip d’anticipazione, il protagonista diof Man è Harry o H (Statham): dai metodi spicci e ...

Advertising

gigi_sallivan : RT @CentoxCentoProd: Quando la coppia scoppia Non immaginavamo che #Cremona fosse un città puttanaio. Selvaggia Segato e il fidanzato ci f… - sedatyalar : RT @CentoxCentoProd: Quando la coppia scoppia Non immaginavamo che #Cremona fosse un città puttanaio. Selvaggia Segato e il fidanzato ci f… - giamaicano2828 : RT @CentoxCentoProd: Quando la coppia scoppia Non immaginavamo che #Cremona fosse un città puttanaio. Selvaggia Segato e il fidanzato ci f… - roomspop : oggi respirerò solo in funzione del trailer del nuovo film di saw che so già che sarà una cagata inverosimile ma io… - dissennatore1 : RT @CentoxCentoProd: Quando la coppia scoppia Non immaginavamo che #Cremona fosse un città puttanaio. Selvaggia Segato e il fidanzato ci f… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo film Godzilla vs. Kong - L'analisi di IGN US ...per vedere di nuovo insieme questi due... ragazzi terribili! Zaki Hasan di IGN ha completato la sua recensione con un 7. Vi proporremo la recensione di IGN Italia non appena potremo vedere il film.

Luca: gli impiegati di Pixar sono demoralizzati dopo l'annuncio della seconda uscita in streaming Grandi sono le speranze riposte nel primo film Pixar "italiano" ma per chi lavora nello studio il ... Soul: ecco perché è il nuovo capolavoro Pixar Luca seguirà, invece, l'esempio di Soul e uscirà ...

CINEMA Un nuovo film per la saga “Transformers” TIMgate Apple: in arrivo tre novità per il prossimo mese di Aprile! iPad Pro, AirTags ed Apple Watch? Si pensava ad un evento Apple già durante questo mese di Marzo ma così non è stato. L'azienda però sembra pronta per Aprile con addirittura la possibile presentazione di ben 3 nuovi prodotti. Ecco qua ...

Confermati dieci nuovi attori per la serie di Obi-Wan Kenobi Ci sono anche voci non confermate secondo cui incontreremo ancora una volta Han Solo in questa serie (era in viaggio per incontrare Jabba the Hut alla fine del film Solo, che si trova sullo stesso ...

...per vedere diinsieme questi due... ragazzi terribili! Zaki Hasan di IGN ha completato la sua recensione con un 7. Vi proporremo la recensione di IGN Italia non appena potremo vedere ilGrandi sono le speranze riposte nel primoPixar "italiano" ma per chi lavora nello studio il ... Soul: ecco perché è ilcapolavoro Pixar Luca seguirà, invece, l'esempio di Soul e uscirà ...Si pensava ad un evento Apple già durante questo mese di Marzo ma così non è stato. L'azienda però sembra pronta per Aprile con addirittura la possibile presentazione di ben 3 nuovi prodotti. Ecco qua ...Ci sono anche voci non confermate secondo cui incontreremo ancora una volta Han Solo in questa serie (era in viaggio per incontrare Jabba the Hut alla fine del film Solo, che si trova sullo stesso ...