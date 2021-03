Il nuovo decreto legge di Draghi il 31 marzo, le regole del lockdown fino a maggio e le deroghe per i pranzi di Pasqua e Pasquetta (Di martedì 30 marzo 2021) Il consiglio dei ministri è stato convocato tra due giorni per approvare le nuove restrizioni. Ma non c'è accordo nella maggioranza sulla zona gialla. Il calendario delle restrizioni e la deroga per ... Leggi su today (Di martedì 30 marzo 2021) Il consiglio dei ministri è stato convocato tra due giorni per approvare le nuove restrizioni. Ma non c'è accordo nellaranza sulla zona gialla. Il calendario delle restrizioni e la deroga per ...

