(Di martedì 30 marzo 2021) di Irene Galletti, presidente dele consigliera regionale nella X^ e XI^ legislatura, Giacomo Giannarelli, facilitatore relazioni esternee consigliere regionale nella X^ legislatura, e Andrea Quartini, consigliere regionale nella X^ legislatura. Tre bonifici ciascuno dell’importo di € 5.450 per un totale di € 16.350, allediocesane di Pisa, Firenze e Massa Carrara. Siamo felici di poter contribuire con un gesto concreto all’emergenza povertà in, destinando l’avanzo dei soldi accantonati nella X^ Legislatura indi chi ha pagato più degli altri gli effettipandemia ecrisi economica che ne è derivata. La cifra di 16.350 euro deriva dal taglio dei nostri ...

Advertising

ilriformista : La figuraccia ‘Capitale’ del Movimento 5 Stelle a Roma - fattoquotidiano : MOVIMENTO 5 STELLE Tutti contro il fondatore che ha ribadito il limite “elettorale”. Il timore: ”Così se ne vanno t… - fanpage : “Siamo di fronte a un caso abnorme di conflitto di interessi' Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del leader… - PaolaTacconi : RT @il_Ghisa: Il MoVimento 5 Stelle Toscana si taglia gli stipendi a favore della Caritas - GiangioTheGlide : RT @il_Ghisa: Il MoVimento 5 Stelle Toscana si taglia gli stipendi a favore della Caritas -

Ultime Notizie dalla rete : MoVimento Stelle

Il Fatto Quotidiano

Roma, 30 mar 13:00 - I deputati delcinquein commissione Difesa a Montecitorio dichiarano che "la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile...Tra le grandi economie, esclusa la Cina, l'Italia è quella che ha maggiormente contenuto il calo dell'export" Il 22 marzo il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano () ha ...Tra i sondaggi di oggi la media di Termometro Politico aggiornata al 30 marzo 2021: sei le rilevazioni prese in considerazione.“Ci troviamo ancora una volta costretti a sottolineare le omissioni, messe nero su bianco dal Movimento 5 Stelle, per evitare che i cittadini siano raggirati per l’ennesima volta. Il Comune di Marino ...