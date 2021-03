Il ministro del Turismo risponde agli albergatori furiosi per Pasqua (Di martedì 30 marzo 2021) Garavaglia promette che la prossima sarà un'estate di ripresa, poi ammette che il divieto di circolazione in zona arancione non ha "nessun senso" Garavaglia e il nodo estate: “Questa andrà meglio” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) Garava promette che la prossima sarà un'estate di ripresa, poi ammette che il divieto di circolazione in zona arancione non ha "nessun senso" Garava e il nodo estate: “Questa andrà meglio” su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Ho appena firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle… - ItalyMFA : Incontro del Ministro @luigidimaio con il Primo Ministro ????@profKrivokapic, alla presenza del Ministro dello Svilup… - ItalyMFA : Nel corso della sua visita a Podgorica il Ministro @luigidimaio ha avuto un incontro con il Vice Primo Ministro… - KarlEmme1 : @GianfrancoFeeni @nonexpedit La seconda ipotesi è plausibile. Ma per impiccare l’Italia bastava un Monti qualsiasi.… - ArjunaCecchetti : @Marcopierini10 @iannetts70 Fra i consiglieri del Ministro c'è incredibilmente un maestro libertario e maestri di s… -