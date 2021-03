“Il Manchester City voleva Insigne l’anno scorso | ora è stato offerto al PSG”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 30 marzo 2021) Vincenzo Morabito, agente e intermediario FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Sicuramente Koulibaly ha mercato, il Liverpool è una possibilità reale e concreta, stanno già parlando con l’entourage del giocatore. Detto questo bisogna vedere sempre la valutazione. Pre COVID-19 si parlava di 100 milioni ora vanno capite le cifre, nel mercato ora sono dimezzate. Bisogna vedere se De Laurentiis lo vende perché per i dirigenti è difficile accettare un deprezzamento. Koulibaly ha grandi possibilità di partire per Liverpool. Il club vuole metterlo al fianco di Van Djik. Si era parlato anche dalma non si è fatto nulla. De Laurentiis cercherà di portarsi a casa 70 milioni.su? Qualcosa era venuto fuori nell’ambito del nostro ambiente però a settembre dello ...