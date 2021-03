Il Louvre ha messo online la sua intera collezione di capolavori

(Di martedì 30 marzo 2021) Per essere il museo più importante, celebre e visitato del mondo , ilaveva una "faccia" pubblica digitale piuttosto macchinosa e antiquata. Adesso finalmente, in attesa di riaprire ai ...

Il database delle collezioni La vera chicca comunque è collections..fr , il database digitale che raccoglie le opere, sia quelle esposte sia quelle in deposito , del, del Musée National ...Il museo delmette a disposizione le sue opere d'arte online. Un successo senza precedenti Il sitoa disposizione dal museo parigino sarà ovviamente visualizzabile sia da computer che ...Per essere il museo più importante, celebre e visitato del mondo, il Louvre aveva una "faccia" pubblica digitale piuttosto macchinosa e antiquata. Adesso finalmente, in attesa di riaprire ai visitator ...Il museo del Louvre sposa un'iniziativa davvero rivoluzionaria. Il prestigioso museo parigino ha messo a disposizione 500 mila opere online ...