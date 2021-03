Il livello del Po è come ad agosto | al 45% sotto la media del periodo

Leggi su agi

(Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Livelli idrometrici con punte inferiori di portata fino al 45% rispetto allae una situazione complessiva che attesta il fiume Po, in questi primi giorni di primavera, a quote del tutto simili a quelle riscontrabili alla fine del mese di. Le temperature e la persistente assenza di precipitazioni consistenti, secondo gli esperti, "disegnano un quadro preoccupante soprattutto se si considera che anche il grosso del prelievo dell'irrigazione a beneficio delle colture della Pianura Padana è soltanto all'inizio della stagione". Un andamento che non stupisce se raffrontato a quanto accaduto negli ultimissimi anni, ma che si scosta drasticamente col passato a dimostrazione del mutamento dei fenomeni, della loro tempistica e delle loro ripercussioni. "Ora, sperando in piogge che possano arrivare a colmare il gap esistente - commenta da ...