Il Gruppo Ala premia gli artisti nati o residenti in Campania. Via al bando. Al progetto vincitore 10 mila euro (Di martedì 30 marzo 2021) A un anno dalla pandemia da Covid-19, con musei, mostre e artisti obbligati a fermarsi, Ala – Gruppo leader in Italia e a livello globale nella logistica avanzata e nella distribuzione di componenti meccanici di precisione e minuterie per i settori aerospaziale aeronautico, oil & gas, ferroviario e navale – avvia il progetto Ala For Art per promuovere e sostenere l’arte e portarla sul luogo di lavoro, renderla accessibile e partecipata. La prima iniziativa firmata Ala For Art è l’Ala Art Prize 2021, un premio per artisti contemporanei campani di nascita o d’adozione, che abbiano maturato almeno tre anni di attività artistica documentata. Un progetto pensato e promosso da Ala, azienda italiana con sede a Napoli e clienti in 40 Paesi nel mondo, che con Ala For Art vuole dare ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 marzo 2021) A un anno dalla pandemia da Covid-19, con musei, mostre eobbligati a fermarsi, Ala –leader in Italia e a livello globale nella logistica avanzata e nella distribuzione di componenti meccanici di precisione e minuterie per i settori aerospaziale aeronautico, oil & gas, ferroviario e navale – avvia ilAla For Art per promuovere e sostenere l’arte e portarla sul luogo di lavoro, renderla accessibile e partecipata. La prima iniziativa firmata Ala For Art è l’Ala Art Prize 2021, un premio percontemporanei campani di nascita o d’adozione, che abbiano maturato almeno tre anni di attivitàca documentata. Unpensato e promosso da Ala, azienda italiana con sede a Napoli e clienti in 40 Paesi nel mondo, che con Ala For Art vuole dare ...

Advertising

FBrasi : @RaffaeleGal @bravimabasta Dalla Treccani: ala, (iron.) cespuglio, fazione, gruppo, minoranza, settore. - CennoDepresso : Ho creato un gruppo telegram dedicato ala #toiletslavery Donna su uomo e/o donna. Si può parlare di tutto. Unica re… - WaltherGiorgi3 : RT @Adnkronos: Gruppo Ala, al via premio per artisti campani di nascita o d’adozione - lifestyleblogit : Gruppo Ala, al via premio per artisti campani di nascita o d’adozione - - italiaserait : Gruppo Ala, al via premio per artisti campani di nascita o d’adozione -