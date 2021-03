Il governatore ha firmato per nuove restrizioni (Di martedì 30 marzo 2021) Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha firmato una nuova ordinanza per chiudere tutto a Pasqua e Pasquetta. Covid, ordinanza di De Luca: tutto chiuso a Pasqua e Pasquetta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, hauna nuova ordinanza per chiudere tutto a Pasqua e Pasquetta. Covid, ordinanza di De Luca: tutto chiuso a Pasqua e Pasquetta su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : La Virginia abolisce la pena di morte e diventa il primo Stato del sud a scaricare il boia. Il governatore Ralph No… - Ultron65 : RT @agambella: #USA In Georgia il contestato (da Trump) governatore Kemp ha finalmente firmato una legge per limitare il voto postale. Ma p… - marcoranieri72 : RT @agambella: #USA In Georgia il contestato (da Trump) governatore Kemp ha finalmente firmato una legge per limitare il voto postale. Ma p… - V_R_S_Giac_ : RT @agambella: #USA In Georgia il contestato (da Trump) governatore Kemp ha finalmente firmato una legge per limitare il voto postale. Ma p… - giordi63 : RT @agambella: #USA In Georgia il contestato (da Trump) governatore Kemp ha finalmente firmato una legge per limitare il voto postale. Ma p… -