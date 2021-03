Il generale Paolo Tarantino, capo Accademia militare di Pozzuoli (Di martedì 30 marzo 2021) "L'Aeronautica sta compiendo degli sforzi incredibili attraverso l'innovazione tecnologica. Anche l'Accademia tenta di innovarsi, cogliendo le sfumature delle nuove generazioni, cercando di sfruttarle al meglio per garantire quella preparazione che poi serve per inserirsi nei reparti operativi della Forza armata" Chiara Giannini Aeronautica militare Italiana ? Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) "L'Aeronautica sta compiendo degli sforzi incredibili attraverso l'innovazione tecnologica. Anche l'tenta di innovarsi, cogliendo le sfumature delle nuove generazioni, cercando di sfruttarle al meglio per garantire quella preparazione che poi serve per inserirsi nei reparti operativi della Forza armata" Chiara Giannini AeronauticaItaliana ?

Advertising

rtl1025 : ?? Entro le prossime 24 ore circa un milione di dosi del vaccino #Pfizer verranno distribuite alle Regioni, interess… - lucia25968868 : RT @ultimenotizie: “500 mila somministrazioni al giorno a regime, da raggiungere nella terza settimana di aprile per ottenere l’immunità di… - ultimenotizie : “500 mila somministrazioni al giorno a regime, da raggiungere nella terza settimana di aprile per ottenere l’immuni… - Key4biz : Domani alle 15:00??? quinta uscita de “La PA che vorrei”. Tema della nuova puntata: «Livelli e qualità dei servizi… - arrigoni_paolo : @erricoschonfeld @luragiuseppe Gli aumenti dell'elettricitá non centrano nulla con lo sconto in bolletta. I 600 mil… -