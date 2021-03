Il dramma dell’ex Juventus Furino: “ho portato il Covid in casa, mia moglie è morta” (Di martedì 30 marzo 2021) Beppe Furino ha raccontato il suo dramma personale. L’ex capitano della Juventus è stato intervistato dall’edizione di Torino del Corriere della Sera e ha raccontato gli ultimi mesi difficilissimi a causa del Covid-19: “Mia moglie Irene è morta a causa del Covid. Purtroppo credo di avere fatto da untore, portando a casa il virus. Sono davvero frastornato, è accaduto tutto troppo in fretta. Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi guarivamo lei cominciava ad avere seri problemi di saturazione. Da quando è stata ricoverata non l’ho più vista. Non dimenticherò mai questo dolore tremendo”. Irene Vercellini è morta una settimana fa all’età di 74 anni. Chi è Beppe Furino Foto di Tonino Di Marco / AnsaGiuseppe ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 marzo 2021) Beppeha raccontato il suopersonale. L’ex capitano dellaè stato intervistato dall’edizione di Torino del Corriere della Sera e ha raccontato gli ultimi mesi difficilissimi a causa del-19: “MiaIrene èa causa del. Purtroppo credo di avere fatto da untore, portando ail virus. Sono davvero frastornato, è accaduto tutto troppo in fretta. Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi guarivamo lei cominciava ad avere seri problemi di saturazione. Da quando è stata ricoverata non l’ho più vista. Non dimenticherò mai questo dolore tremendo”. Irene Vercellini èuna settimana fa all’età di 74 anni. Chi è BeppeFoto di Tonino Di Marco / AnsaGiuseppe ...

Advertising

lubenasich : RT @ilriformista: Un dramma non isolato: in Italia sono stati oltre 108mila i morti dall'inizio dell'emergenza #coronavirus #COVID19 #Covid… - gianfrancomusi2 : RT @ilriformista: Un dramma non isolato: in Italia sono stati oltre 108mila i morti dall'inizio dell'emergenza #coronavirus #COVID19 #Covid… - ilriformista : Un dramma non isolato: in Italia sono stati oltre 108mila i morti dall'inizio dell'emergenza #coronavirus #COVID19… - tempoweb : Addio Fabio Donato Saccu, il dramma dell'ex Trono Over sconvolge Uomini e Donne #fabiodonatosaccu #tronoover… - infoitcultura : Le Iene | scopre in diretta di non essere fertile Il dramma dell' ex Uomini e Donne - -

Ultime Notizie dalla rete : dramma dell’ex Sharknado primo film, trailer e cast Iltarlo